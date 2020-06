PALERMO – Le regole ci sono, ma c’è pure chi non le rispetta. Ieri sera i carabinieri del comando provinciale hanno effettuato numerosi controlli per verificare l’osservanza delle recenti norme emanate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Sono stati sanzionati e denunciati i proprietari di cinque sale scommesse, due in zona Malaspina, una a Borgo Nuovo e due in centro città. Erano regolarmente aperte e ricevevano il pubblico.

L’articolo 650 del codice penale, “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, prevede multe di 200 euro e una pena fino a tre mesi di carcere. A ciò va aggiunta la sanzione amministrativa che colpisce la licenza.

Pene blande che rischiano di non scoraggiare chi non ha buon senso. Allora è bene ricordare che la faccenda si può complicare parecchio in caso di contestazione dell’articolo 438 del codice penale. Per chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo”. Si tratta di casi limite, ecco perché serve il buon senso.