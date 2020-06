Per disposizione della Regione, chiunque, a partire dal 22 febbraio scorso abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli deve comunicare tale circostanza a TUTTI I SEGUENTI:

Comune

Azienda sanitaria competente per territorio

Medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta

Regione Siciliana

In particolare, per Palermo, la segnalazione va fatta inviando una email agli indirizzi protezionecivile@comune.palermo.it e dipprevenzione@asppalermo.org nome, età, telefono e indirizzo e registrandosi online all’indirizzo https://www.costruiresalute.it/covid-19/index.php

A questo link tutte le domande e le risposte su come comportarsi dopo l’estensione delle misure. Il sito della Protezion civile