Coronavirus, il bilancio

La conferenza stampa del capo della Protezione Civile di Angelo Borrelli, oggi 10 marzo. “Oggi 280 guariti in più, oggi si registrano 168 decessi, persone che tra le diverse patologie avevano anche il Coronavirus. Il numero delle persone positive è 529, ma aspettiamo l’aggiornamento più preciso della Lombardia”. Aggiornamenti

I dati completi

Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha superato i diecimila: 10.149. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono complessivamente 631: rispetto a ieri sono 168 in più.