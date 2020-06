Coronavirus, l’infermiera

La lotta contro il Coronavirus è durissima. Il nemico è minaccioso. La paura è tanta. Ma il coraggio la supera. Ecco una foto simbolo che in queste ore sta facendo il giro del web, per raccontare il coraggio degli operatori della Sanità, in trincea senza risparmiarsi. La protagonista involontaria è un’infermiera dell’ospedale di Cremona che, alla fine del turno, si addormenta, stremata dalla stanchezza sulla scrivania, con ancora indosso il camice e la mascherina, come racconta ansa.it. Sì, un simbolo di abnegazione e di sacrificio.

C’è un Paese poco razionale, in preda al panico, che assalta i supermercati. C’è un Paese che, con poco senso della responsabilità, prende il primo treno e scappa, fregandosene della possibili conseguenze.

Ma c’è anche chi non molla. Chi combatte, valorosamente, la battaglia di tutti. Fino all’ultima goccia di sudore.