PALERMO – Davanti all’entrata diverse persone ammassate che si riparano sotto gli ombrelli, all’interno file interminabili e carrelli stracolmi. I primi effetti delle nuove disposizioni nazionali di contrasto al Coronavirus si fanno sentire anche a Palermo, dove il supermercato Carrefour di via Libertà, aperto 24 ore al giorno, è stato preso d’assalto.

Oltre a diverse foto scattate all’esterno del punto vendita, sui social già circolano anche i primi video di alcuni clienti che hanno immortalato le lunghe file di persone coi carrelli strapieni. Le misure d’emergenza però non contemplano la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi, come riporta anche Ansa.it, rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte e garantiranno regolarmente l’approvvigionamento alimentare.

Scene simili si sono verificate in molte città d’Italia. Tutto a poche ore di distanza dalle parole del premier Giuseppe Conte: “Bisogna restare a casa e per farlo è necessario estendere i provvedimenti – ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri -. Scuole chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile, stop al campionato di calcio, spostamenti solo per lavoro o per motivi di salute, divieto di assembramento. Non c’è più tempo, dobbiamo fronteggiare la diffusione del virus e il numero alto di contagi. Per questo abbiamo deciso per l’inasprimento delle misure in tutta Italia. Non ci sarà più una zona rossa e una zona gialla, le misure del decreto firmato pochi giorni fa per la Lombardia e 14 province saranno valide per tutta la nazione”.