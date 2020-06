Il coniuge arriva da Trento

Tutte le udienze sono sospese nei Tribunali italiani. Fanno eccezione quelle per le convalide di arresti e fermi, le cause relative ai minori e quelle situazioni in cui il rinvio potrebbe porre a serio rischio l’incolumità e gli interessi dei soggetti coinvolti.

E così oggi nell’aula della I sezione civile del Palazzo di giustizia di Palermo, sempre più blindato per il Coronavirus, si è celebrata l’udienza di separazione fra due coniugi, di cui uno proveniente da Trento e giunto in Sicilia dopo avere fatto tappa all’aeroporto di Verona.

Attivato il protocollo sanitario che prevede l’utilizzo di mascherine in aula, il mantenimento della distanza di sicurezza fra i presenti e la successiva sanificazione dei locali che in questo caso si trovano nel vecchio Palazzo di giustizia.

Nonostante ciò gli addetti ai lavori non nascondono la preoccupazione.