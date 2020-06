PALERMO – Cinquemila mascherine monouso di tipo chirurgico sono state donate da un’azienda di Partinico, la Magicmotorsport, all’Asp di Palermo. Un gesto che la direzione aziendale ha definito “generoso e significativo, in un momento in cui la coesione e la collaborazione rappresentano un’arma vincente per superare la difficile situazione che stiamo vivendo”. La Magicmotorsport aveva provveduto all’acquisto delle mascherine per i propri dipendenti ma avendo in magazzino una scorta sufficiente a garantirne l’utilizzo ha deciso di donarne cinquemila all’Asp per sostenere concretamente l’attività di prevenzione dal coronavirus. “Il nostro piccolo gesto è un invito alla prevenzione e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia di contenimento e gestione del coronavirus – ha detto Bogdan Skutkiewicz, Ceo di Magicmotorsport – siamo vicini a chi quotidianamente è in prima linea per tutelare la salute dei cittadini e in particolare al personale sanitario italiano e della provincia di Palermo”. Le mascherine sono state già ritirate dall’Asp e si trovano nella disponibilità del dipartimento Farmaceutico dell’Azienda.