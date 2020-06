Il Gruppo Arena monitora l’emergenza

Il Gruppo Arena vuole tranquillizzare i gentili clienti che non esiste nessun problema di approvvigionamento di prodotti alimentari in tutti i punti vendita del gruppo.

Non ci sono carenze di prodotti nelle nostre piattaforme logistiche e stiamo monitorando passo dopo passo l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (coronavirus), adottando di volta in volta le misure di prevenzione igieniche e sanitarie indicate dal Ministero della Salute.

Il Gruppo Arena rassicura che, con l’ausilio di una squadra di coordinamento istituita per monitorare 24 ore su 24 l’andamento dell’emergenza, ha messo in campo tutto l’impegno per fronteggiare qualsiasi esigenza e comunica che ha implementato quanto previsto dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per il continuo monitoraggio delle procedure previste dai decreti emanati, tutto il personale è stato correttamente formato e preparato sulle misure igieniche precisate dal Ministero della Salute.

I nostri supermercati seguiranno gli orari regolari e vuole avvisare che, nonostante la chiusura prevista dei centri commerciali, in ottemperanza al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti i nostri supermercati ed ipermercati (generi alimentari) presenti all’interno degli stessi resteranno regolarmente aperti, garantendo un servizio continuativo anche nelle giornate di Sabato e Domenica.

Tutti i punti vendita, diretti ed in franchising, che effettuavano la chiusura infrasettimanale il Mercoledì pomeriggio, resteranno aperti e nelle giornate di Sabato seguiranno l’orario continuato, al fine di diluire e razionalizzare l’afflusso quotidiano di clienti.

Inoltre, il Gruppo Arena ha reso gratuito il servizio di consegna di spesa a domicilio a tutti i clienti con più di 65 anni, in tutti i punti vendita dove è presente tale servizio.

Di seguito la lista dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa:

• GOURMET DECÒ Via G. D’Annunzio, 119 CATANIA Tel. 095386147

• MAXISTORE DECÒ Corso Sicilia, 50 CATANIA Tel. 095326099

• SUPERSTORE DECÒ Viale S. Martino, 101 MESSINA Tel. 0902930499

• MAXISTORE DECÒ C.so Gelone, 29 SIRACUSA Tel. 0931483079

• IPERSTORE DECÒ Via Acicastello, 17 CATANIA Tel. 0957126806

• SUPERSTORE DECÒ Via Messina CATANIA Tel. 0957124382

• MAXISTORE DECÒ Via Pola, 37 CATANIA Tel. 0957221553

• SUPERMERCATI DECÒ Via Regione Siciliana, 21 ENNA Tel. 0935500900

• SUPERSTORE DECÒ Via Carnazza, 77 TREMESTIERI ETNEO Tel. 0957336648

• MAXISTORE DECÒ Viale Teracati, 34 SIRACUSA Tel. 0931464625

• SUPERSTORE DECÒ Via Balatelle, 7/A SANT’AGATA LI BATTIATI Tel. 095337881

• GOURMET DECÒ Via G. Vazzana, 3 CEFALÙ Tel. 0921424500

• MAXISTORE DECÒ Via Tisia, 67 SIRACUSA Tel. 093135000

• MAXISTORE DECÒ Via G. Leopardi, 82/98 CATANIA Tel. 095374974

• MAXISTORE DECÒ Viale Regina Elena, 135 MESSINA Tel. 09041203

• SUPERSTORE DECÒ Via Del Rotolo, 44/48 CATANIA Tel. 0954039945

• SUPERSTORE DECÒ Tremestieri SS.114 Km 5,9 MESSINA Tel. 090635474

• MAXISTORE DECÒ Via dei Nebrodi 86/98 PALERMO Tel. 0916819393

• MAXISTORE DECÒ Via Sampolo 1 PALERMO Tel. 0916819393

• MAXISTORE DECÒ Via Lo Verde 11 PALERMO Tel. 0916819393

