PALERMO – “Vanno individuati anche in Sicilia ‘ospedali dedicati Covid’ con reparti di malattie infettive e rianimazione nei quali centralizzare e curare i pazienti positivi, evitando così che possano esserci nella stessa struttura soggetti affetti da Coronavirus e soggetti con altre patologie. Bisogna creare tutte le condizioni utili ad evitare contatti e promiscuità in particolare con anziani ricoverati, dializzati, malati oncologici, ed altri soggetti fragili. L’eventuale utilizzo dell’Istituto Materno Infantile di Palermo sarebbe una buona ipotesi, ma non basta: servono interventi nella stessa direzione anche in altre aree del territorio regionale”. Lo dicono i parlamentari del gruppo PD all’Ars, che ribadiscono la “piena collaborazione a portare avanti ogni misura idonea per la tutela della salute dei cittadini”.

“Proprio in questo senso, consapevoli anche dello sforzo che stanno compiendo il governo e l’assessorato alla Salute – aggiungono i deputati regionali PD – proponiamo che l’ufficio di presidenza della commissione Sanità partecipi, con parere consultivo ai lavori della task-force per la lotta al Coronavirus per fare arrivare la voce dei cittadini dove si fanno scelte strategiche per contrastare l’emergenza”.

I deputati PD inoltre ribadiscono la necessità di “fornire al più presto i necessari dispositivi di protezione agli operatori sanitari, che stanno compiendo uno sforzo altissimo in condizioni di enorme difficoltà”.