Misure restrittive per combattere il Coronavirus. Ma il nuovo decreto firmato ieri dal presidente Conte prevede la possibilità di uscire di casa per fare la spesa.Non è prevista, infatti, la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte. Sarà dunque garantito regolarmente, come racconta anche il sito ansa.it (leggi qui) l’approvvigionamento alimentare.