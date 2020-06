PALERMO – Sarebbe l’autore della violenta rapina subita lo scorso 3 marzo da un pescatore nel porticciolo di Sant’Erasmo. La polizia ha arrestato Ozua Martins, 29 anni, nigeriano senza fissa dimora.

Il giovane pescatore era stato avvicinato dall’extracomunitario con la scusa di chiedergli una sigaretta. Poi la violenta aggressione a calci e pugni culminata con una coltellata alla testa sferrata con tale violenza che si è spezzata la lama del piccolo coltello.

La vittima era stata soccorsa da pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che perlustrava la zona. Prima del ricovero e di un delicato intervento chirurgico, il pescatore era riuscito a consegnare agli agenti un resoconto dettagliato dell’accaduto ed un identikit del suo aggressore.

Sono stati i poliziotti dei commissariati “Centro” e “Oreto-Stazione” a rintracciare nella zona del Foro Italico il nigeriano che ha tentato la fuga tra le auto in transito in direzione di piazza Kalsa. Lo hanno bloccato a fatica in via Butera. Addosso aveva un telefono rubato e un piccolo coltello a serramanico con la la lama. Proprio come l’arma usata per colpire il pescatore.

Il nigeriano è stato arrestato per le accuse di rapina aggravata, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto abusivo di arma bianca