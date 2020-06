PALERMO – Lo smart-working arriva anche alle Procure di Palermo e Messina dove i capi dei pm Francesco Lo Voi e Maurizio de Lucia hanno dato indicazioni ai sostituti di optare per il lavoro da casa. Tranne i magistrati che a rotazione risultano in turno, i pubblici ministeri dunque non sono presenti al Palazzo di Giustizia. A Palermo, poi, alcuni pm, che nei giorni scorsi hanno fatto viaggi nei Paesi a rischio o in località italiane dove più alti sono stati i numeri di contagiati, sono in autoisolamento.(ANSA).