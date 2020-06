PALERMO – “Sospendere immediatamente la Ztl a Palermo fino al 3 aprile”. La commissione attività produttive del comune di Palermo, che si occupa anche di mercati, ha inviato in mattinata una nota per chiedere al sindaco Leoluca Orlando e agli assessori alle attività produttive Leopoldo Piampiano e all’ambiente e mobilità Giusto Catania, il blocco del provvedimento di limitazione al traffico in città. Nella nota, sottoscritta dai consiglieri Ottavio Zacco, Alessandro Anello, Giulio Cusumano, Igor Gelarda e Francesco Scarpinato si legge: “A seguito dei dettati normativi diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito all’emergenza coronavirus e tenuto conto che i componenti della commissione, consci del momento storico che si sta vivendo, hanno chiesto la sospensione della ZTL fino al 3 aprile, così come previsto dal Dpcm. Tutto ciò per alleviare in quota parte le difficoltà in cui versa il settore delle attività produttive e nel contempo per cercare di dare impulso al settore”.(ANSA).