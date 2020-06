PALERMO – Continuano a circolare, sui social e in varie chat, documenti video, audio e testuali, con informazioni palesemente false sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Si invitano i cittadini, pertanto, a non tenerne conto e a non contribuire all’ulteriore condivisione e diffusione se non dopo averne verificata l’autenticità. Lo dice la Regione siciliana. Le notizie ufficiali sono solo quelle diffuse attraverso i vari canali della Regione Siciliana. A tal proposito, é stato realizzato un video con le informazioni sui comportamenti da tenere fino al 3 aprile. Questo il link.