“Bisogna chiudere tutto

“Dobbiamo chiudere immediatamente tutto, non c’è più tempo da perdere. Rischiamo l’ecatombe. Le nostre strutture sono sature e l’unico modo per tenere fuori il virus è chiudergli la porta. Chiudiamoci a casa. L’unico modo per farlo è chiudere tutto, da subito, lasciando attivi solo i servizi essenziali che fanno funzionare il Paese”. Lo chiede, parlando con l’Adnkronos, il deputato del M5S Giorgio Trizzino.