Cene e partitelle

Non c’è peggior sordo di chi fa finta di non sentire. Molte persone si sono giustamente sensibilizzate e rispettano i divieti dell’emergenza Coronavirus, ma c’è chi va avanti come se niente fosse, con relative sanzioni. Nel savonese, per esempio, 16 persone sono state denunciate per violazione del decreto del Presidente del Consiglio legato proprio all’emergenza Coronavirus. Due gli episodi in cronaca. Il primo a Quiliano, dove i carabinieri hanno sorpreso un gruppo di ragazzi che giocava una partitella di calcetto in un campetto pubblico. Il secondo a Carcare, dove i militari hanno fermato alle 3 di notte un’auto con a bordo alcune persone che rientravano da una cena tra amici.