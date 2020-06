Coronavirus, Brennero chiude

Il Coronavirus in Italia fa paura. Ci sarà in mattinata la chiusura del Brennero, come annunciato ieri dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Potranno passare solo gli automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane. I tir potranno, per il momento, invece avere il via libera dopo la misurazione della temperatura corporea del camionista.