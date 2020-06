Coronavirus, parla Conte

L’Oms dichiara che il Coronavirus è una pandemia, una minaccia globale. L’Italia vara un nuovo pacchetto di misure eccezionali per fronteggiare quella che non possiamo più chiamare epidemia. E’ stato il premier Giuseppe Conte, alle 21.40, in diretta Facebook, ad annunciare il nuovo e necessario inasprimento. Proprio l’Oms ha elogiato il nostro Paese per le sue misure di contrasto a Covid 19.

“Grazie agli italiani che compiono sacrifici. Stiamo dando prova di essere una grande nazione”. Questo l’incipit del presidente che poi spiega i cambiamenti: “Al primo posto c’è la salute degli italiani. Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio”. Conte ha anche indicato il nome del commissario straordinario con ampi poteri che affiancherà il numero uno della Protezione civile Borrelli, è Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia.

Il premier Conte ha poi ringraziato i medici, il personale sanitario e i cittadini che “stanno compiendo dei sacrifici, con rinunce che offrono un grande contributo. Tutto il mondo ci guarda. Ci guardano per i numeri del contagio, ma ci apprezzano perché diamo prova di grande resistenza. Domani ci ammireranno quando vinceremo la battaglia contro la pandemia. Questa sfida ci mette a dura prova. Le scelte che fin qui ho assunto hanno tenuto conto di tutti gli interessi. Non è necessario fare nessuna corsa al cibo”.

Infine, ancora il dettaglio: “Chiudiamo negozi, bar, pub ristoranti. I trasporti ovviamente restano garantiti. Chiudono parrucchieri e centri estetici. L’effetto di questo grande sforzo lo vedremo tra un paio di settimane”. L’auspicio finale: “Restiamo lontani oggi per abbracciarci domani”.