Gli esperti cinesi

Il soccorso arriva da fuori. Dalla Cina verrà inviata in Italia una squadra di cinque medici esperti cinesi con un membro della Croce rossa di Pechino e uno specialista del Chinese Center for Disease Control and Prevention: porteranno “le loro competenze” e forniture per aiutare l’Italia contro l’epidemia del coronavirus. Così riferisce la Cgtn, la tv in lingua inglese della statale Cctv.