I due sono stati individuati in strada durante i controlli per accertare il rispetto delle misure

PALERMO – La Polizia Municipale, comunica di avere denunciato ieri pomeriggio, nell’ambito dei controlli predisposti per la verifica delle disposizioni relative al contenimento del coronavirus, due persone nel parcheggio di via Nina Siciliana. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno fermato i due che risultano noti posteggiatori abusivi della zona e li hanno denunciati per l’inosservanza al Dcpm. Uno dei due era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver violato le prescrizioni.

(ANSA).