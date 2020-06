PALERMO – Una sezione culturale online per questo periodo di emergenza. La proposta è del presidente della quinta commissione consiliare del Comune di Palermo, Francesco Bertolino, e dei consiglieri Mattaliano, Caputo, Chinnici e Lo Monaco. “In questo periodo di confusione e sofferenza, si manifesta chiara l’urgenza di fare ciascuno la propria parte per rendere questo tempo umano, vivibile e, perché no, fruttuoso – dicono -. Ha così preso forma il progetto di creare un unico canale di diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune di Palermo e la pagina Facebook, dove pubblicare un palinsesto che faccia conoscere ai cittadini le tante iniziative culturali che, in queste ore, le diverse associazioni e istituzioni culturali si propongono di offrire gratuitamente alla cittadinanza”.

“In questo momento cosi delicato in cui le nostre comunità, nel rispetto delle norme nazionali, sono costrette a trascorrere intere giornate a casa, crediamo che un’offerta culturale, che parta proprio dall’amministrazione Comunale di Palermo, possa essere un significativo segnale di promozione e diffusione delle tante realtà culturali della città – aggiungono -. Video, spettacoli, corsi audio e video d’intrattenimento per bambini, letture di testi, corsi di scrittura sono alcuni esempi che potrebbero rivelarsi possibilità differenziate per trascorrere in maniera interessante e con serenità queste giornate di grande preoccupazione ed ansia. Crediamo ‒ concludono i consiglieri ‒ che lanciare questa iniziativa da Palermo, Città delle CulturE, sia un segnale importante che speriamo possa essere condiviso da altri Comuni del nostro Paese”.