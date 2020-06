PALERMO – Iniziati da ieri sera i controlli a Palermo e provincia da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno denunciato tre persone a Monreale, titolari di una sala giochi (attività che devono restare chiuse, come previsto del Dpcm per contrastare il coronavirus), e un cliente che si trovava dentro. Centinaia gli automobilisti controllati: almeno 200 soltanto ieri sera nel capoluogo siciliano, dove è scattata qualche denuncia. L’automobile si può usare per “comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. La trasgressione prevede l’arresto fino a tre mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica. (ANSA).