Il tampone di una persona residente a Giuliana inviato allo Spallanzani di Roma per le verifiche

PALERMO – C’è un caso di coronavirus a Corleone. Si tratta di una persona residente a Giuliana che nella notte è andata al pronto soccorso dove è stato stato sottoposto al tampone che ha confermato il contagio da Covid-19. Il tampone è stato inviato all’ospedale Spallanzani di Roma per le verifiche.

Il pronto soccorso di Corleone è rimasto chiuso nella notte ed è stato riaperto in mattinata dopo la sanificazione. Sia a Giuliana che a Corleone si sta ricostruendo la rete di persone che sono entrate in contatto con il contagiato per attivare la quarantena.

I sindaco Francesco Scarpinato e Nicolò Nicolosi invitano i cittadini a mantenere la calma e a seguire le indicazioni e le limitazioni imposte dal governo nazionale.