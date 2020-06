“Stamani ho ricevuto una telefonata dal direttore del dipartimento istituto ortopedico Rizzoli, con sede a villa Santa Teresa, a Bagheria. Il dottor Ennio Rustico mi annunciava di un paziente ospite della struttura che ha contratto il Coronavirus”. È quanto ha dichiarato, in conferenza stampa e diretta streaming, il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli.

Il paziente positivo al Covid-19 è entrato nella struttura lunedì 9 marzo, dove era già stato in cura nei mesi precedenti. Il paziente, proveniente da Bologna, aveva mostrato sintomi di un polmonite interstiziale, tra i sintomi del Coronavirus.

“Subito gli operatori, medici, e operatori hanno attivato tutte le procedure del caso – spiega il sindaco – è stata eseguita una TAC ed un tampone ed il paziente, risultato positivo al virus, è stato trasportato in autoambulanza, d’urgenza all’ospedale civico di Palermo. Il dipartimento bagherese del Rizzoli ha attivato le procedure del protocollo per i sanitari che sono entrati in contatto con il paziente”.

“Volevo rasserenare tutta la città – sottolinea il sindaco – al momento l’unico caso che si è verificato è queste di un cittadino non bagherese, vi terrò costantemente informativi ma vi prego di rispettare le regole disposte dal governo per il contenimento del coronavirus. Si implementeranno i controlli e si procederà come prevede la legge. A tutti quei cittadini che vedo passeggiare tranquillamente o fermarsi a giocare a carte, l’invito è a stare a casa, uscire esclusivamente per necessità e per lavoro”.