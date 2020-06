Anche a Palermo gli spostamenti dovranno essere motivati con un’autocertificazione, così come prevede il decreto valido fino al 3 aprile ed esteso a tutta l’Italia, diventata interamente ‘ zona rossa’ per l’emergenza Coronavirus. Dovrà essere compilato un modulo da portare con sé, sia durante gli spostamenti coi mezzi che a piedi per eventuale controllo. “Chi intende usufruirne dovrà indicare il proprio nome, cognome, indirizzo e telefono e dichiarare”, “sotto la propria responsabilità”, “di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio” contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri concernenti «lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste in caso di inottemperanza”. Sul modulo dovrà inoltre essere specificato il motivo per cui si intende uscire. A riguardo, sono riportati alcuni esempi: “lavoro presso…”, “sto rientrando al mio domicilio sito in…”, “devo effettuare una visita medica…”, o altri motivi particolari.

PER SCARICARE E STAMPARE IL MODULO CLICCA QUI

