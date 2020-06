PALERMO – Diversi magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo si stanno sottoponendo al tampone per la diagnosi del Coronavirus dopo avere appreso che i vertici del Comando Provinciale dei carabinieri del capoluogo sono positivi. La notizia è stata comunicata nella chat interna dei pm. E in molti hanno deciso di farsi controllare. Gli esiti saranno disponibili nelle prossime ore. Alcuni magistrati avevano partecipato a una riunione del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica svoltasi il 6 marzo scorso in Prefettura, insieme ad alcuni degli ufficiali dei carabinieri poi risultati positivi. (ANSA).