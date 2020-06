La decisione dopo le restrizioni per contenere il contagio. I centri attivi nel capoluogo erano 4

PALERMO – Sulla base di quanto stabilito dalle autorità sanitarie nazionali e regionali per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, l’Asp di Palermo ha sospeso con effetto immediato l’attività dei centri diurni Alzheimer. Le strutture si trovano a Caccamo, Carini, presidio territoriale d’assistenza ‘Albanese’ e presidio ‘Pisani’ di via La Loggia, a Palermo. Per informazioni sui servizi e sulle prestazioni assicurate dall’azienda sanitaria provinciale di Palermo si invitano gli utenti a contattare gli uffici Urp (da lunedì a venerdì ore 9-13) ai numeri telefonici 091.7032066, 091.7032056 e 091.7032071 o inviare una mail all’indirizzo uourp@asppalermo.org.(ANSA).