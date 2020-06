Effetto Coronavirus

Anche la Formula Uno si è arresa. La conferma ufficiale è arrivata, il Gran Premio d’Australia in programma domenica a Melbourne e che avrebbe dovuto aprire la nuova stagione del circus iridato non si correrà. La decisione è diventata quasi inevitabile dopo che la McLaren ha dato forfait a seguito della positività al coronavirus di uno dei membri del suo team. Alcuni piloti come Lewis Hamilton si erano pronunciati in favore della cancellazione della gara.