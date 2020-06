PALERMO – “Il sistema sanitario regionale ha le risorse finanziarie per affrontare l’emergenza”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, parlando in video conferenza con gli amministratori siciliani. “Ho letto di donazioni nei confronti di strutture sanitarie – ha aggiunto Razza – per acquisto di apparecchiature e altro materiale medico ma posso tranquillizzare che il sistema sanitario non ha bisogno di risorse aggiuntive. Le donazioni comunque non si rifiutano e apriremo un conto corrente bancario dedicato per metterlo a disposizione di chi ha intenzione di fare versamenti in denaro. Sceglieremo successivamente come utilizzare queste donazioni”. (ANSA).