PALERMO – “Il Drpc Sicilia non dispone all’attualità di presidi sanitari e dispositivi di sanificazione, atteso che le forniture pervenute sono state destinate prioritariamente agli operatori sanitari”. Lo dice in una nota ai comuni siciliani il dirigente generale della protezione civile siciliana Calogero Foti a proposito delle richieste di mascherine, guanti forniture sanitarie per l’emergenza coronavirus da parte di diversi enti. “Verificata la disponibilità di quanto sarà possibile acquisire – continua – a seguito di nuove forniture, compatibilmente con le differenti necessità, saranno prese in considerazione le richieste pervenute da codesti enti. Non potendosi fornire garanzie a riguardo si consiglia di attivasi per reperire autonomamente quanto richiesto”.