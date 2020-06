GENOVA – Non solo Rugani della Juve. C’è anche il giocatore della Sampdoria Manolo Gabbiadini che è risultato positivo al Coronavirus. L’attaccante, originario di Bergamo, è stato messo in isolamento. Il club blucerchiato ha avviato le procedure per la quarantena della squadra come da prassi. “Il giocatore ha qualche linea di febbre ma sta bene” comunica la società.