Konsumer e Confintesa:

Le ultime vicende legate al diffondersi delle infezioni da C – 19, stanno provocando un’alterazione, senza precedenti, delle nostre abitudini di vita. In questo clima di generalizzata psicosi che sta sempre più pervadendo la nostra quotidianità, Konsumer Sicilia e Confintesa Sicilia desiderano esprimere i propri più commossi ringraziamenti nei confronti degli operatori sanitari tutti (medici di base inclusi), i quali, con grande senso di responsabilità – o meglio di umanità – continuano a spendersi, allo stremo delle proprie possibilità, per contrastare gli effetti di questo “male oscuro”. A tutti loro diciamo, molto semplicemente, GRAZIE. Allo stesso tempo, non si può sottacere il grandissimo rischio in cui, in simile contesto di profonda criticità sanitaria, possono incorrere gli stessi in quanto veri e propri avamposti (loro malgrado) di quanti dovessero manifestare i pericolosi sintomi legati al C – 19. Chiediamo, pertanto, all’Assessore regionale alla Sanità e a tutti gli organi istituzionali in genere, che vengano predisposte tutte quelle misure di sicurezza e protezione nei loro confronti, nell’evidenza che trattasi di figure professionali delle quali, oggi più che mai, non possiamo proprio fare a meno. Avv. Giancarlo Pocorobba, Presidente di Konsumer Sicilia. Dott. Domenico Amato, Segretario di Confintesa Sicilia – Settore Sanità.