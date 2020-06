PALERMO – All’Università degli Studi di Palermo sono iniziate le lauree in modalità “a distanza” come misura di contenimento e prevenzione del coronavirus. Sono stati i 22 laureandi triennali e magistrali della seduta di laurea di questa mattina del Corso di Ingegneria Meccanica. Da lunedì 9 marzo anche le lezioni dei circa 700 corsi del 2 semestre si svolgono a distanza con servizi web.

“Il nostro dovere come Università è quello di dare un segnale, continuare ad andare avanti, utilizzando le nuove tecnologie a disposizione per proseguire le attività tutelando la salute di tutti – dice il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari – Siamo consapevoli che non potersi laureare in presenza, accompagnati dai propri cari, rappresenti un sacrificio. Per questo ogni seduta può essere seguita da 250 utenti, consentendo così a parenti e amici di assistere al meritato e atteso momento della laurea attraverso lo smartphone o altri dispositivi”.

“Questa prima sessione di laurea per una imprevedibile combinazione di eventi ha preso il via con uno studente di 69 anni, accademicamente il più longevo del nostro corso e per questo il testimone più significativo della straordinaria evoluzione nella formazione del moderno ingegnere meccanico – racconta il coordinatore del corso di studi in Ingegneria Meccanica, Leonardo D’Acquisto -. Si è immatricolato col regolo calcolatore nel taschino e oggi si sta laureando a distanza in modalità telematica”. (ANSA).