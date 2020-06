Strade vuote e silenziose

PALERMO – Le stringenti misure previste dall’ultima modifica al decreto anti-contagio sono state recepite in tutta Italia, e Palermo non fa eccezione. Fra chi è costretto a muoversi per andare al lavoro e chi invece si limita a osservare la città dal balcone di casa, la constatazione finale è la stessa: per prevenire la diffusione del Coronavirus il capoluogo siciliano sembra essersi svuotato dei suoi abitanti.

PALERMO CITTÀ FANTASMA – LE FOTO

Lo testimoniano le strade: dai principali assi viari alle zone più periferiche, non c’è traccia del tipico, caotico traffico palermitano. Punti solitamente ‘critici’ come via Libertà, via Notarbartolo, viale Strasburgo, viale Croce Rossa e la rotonda di piazza Karol Wojtyla (ex piazza Alcide De Gasperi) appaiono semideserti, mentre i residenti della zona del porto fanno presente che alle fasi di deserto se ne alternano altre in cui viavai di veicoli è ancora considerevole. Eccezioni a parte, la vita della Palermo ‘versione emergenza’ prosegue com’è iniziata stamani, con un risveglio quasi in stato di guerra, nonostante la resistenza di qualcuno nel rinunciare a un caffè al bar.

