CAPACI (PALERMO) – E’ stato trovato davanti alla propria abitazione, ma doveva rimanere in casa perché in autoisolemento dopo il caso di Coronavirus accertato a Capaci. E’ così scattata la denuncia per un uomo che vive nella cittadina in provincia di Palermo. A comunicarlo è il sindaco Pietro Puccio, che quotidianamente aggiorna i propri cittadini sulla situazione del paese, nei giorni scorsi colpito proprio da un caso di positività. Ricoverata in ospedale una donna che era stata a Bergamo alcuni giorni prima.

Leggi anche: Capaci, positiva un’insegnante

“I vigili urbani hanno intensificato i controlli in piazza ed in prossimità di luoghi abituali di aggregazione, per fare rispettare il Decreto ministeriale che, si ricorda ancora una volta, prevede una sanzione pecuniaria di 208 euro e l’arresto fino a tre mesi – spiega il primo cittadino –. Le condizioni generali della nostra concittadina risultata positiva al coronavirus, ancora ricoverata ed a cui vanno i nostri saluti ed auguri di pronta guarigione, sono complessivamente buone e soddisfacenti, mentre le persone identificate, che erano state in contatto con lei, e che attualmente si trovano ancora in autoisolamento volontario, non risultano avere problemi sanitari di alcun tipo. Si registra invece un caso di violazione in flagranza da parte di una persona sottoposta a quarantena obbligatoria, che è stata identificata e segnalata alla Autorità giudiziaria per i provvedimenti di conseguenza”.