PALERMO – C’è chi si offre per fare la spesa agli anziani, chi ha una pizzeria, chiusa al pubblico, ma pronta a cucinare gratis e fare il domicilio per chi è interessato, chi dà suggerimenti sulle iniziative da far fare ai bambini costretti a stare a casa, chi si propone come dogsitter volontario: Palermo si mobilita attraverso i social. Sono molte le pagine nate su Facebook durante l’emergenza Coronavirus per raccogliere iniziative di solidarietà e sostegno alla cittadinanza.

Come “Solidarietà Attiva Palermo- emergenza COVID-19” su cui da tutta la città arrivano segnalazioni di disponibilità all’aiuto di cha bisogno. Da Borgonuovo, alla Zisa, dal centro della città a Bonagia: i post sono centinaia. Al gruppo pubblico hanno aderito in due giorni già 1760 persone. “Questo gruppo nasce dall’esigenza di creare una rete di supporto dal basso rivolta a tutto il territorio palermitano.- scrivono i fondatori – Molte persone stanno esprimendo, dai propri profili privati, la propria disponibilità ad aiutare chi è in difficoltà; dall’altro lato molte persone stanno esprimendo le difficoltà in cui si trovano. Questa pagina serve a fare incontrare la disponibilità di alcune persone con le necessità di altre. Serve per organizzarci in un’ottica di pratica quotidiana di solidarietà attiva (poche chiacchiere e più azioni)” Gli organizzatori precisano che non ci sarà spazio per dibattiti politici, pubblicità, polemiche, razzismo e discriminazioni. Nella immagine di copertina della pagina campeggia un disegno di santa Rosalia, la santa che, secondo la leggenda, nel 1624, mentre a Palermo infuriava la peste, apparve in sogno ad una malata, e poi ad un cacciatore. A lui Rosalia indicò la strada per ritrovare le sue reliquie, chiedendogli di portarle in processione per la città che fu così purificata e liberata dal morbo.

(ANSA).