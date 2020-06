Arriva il ‘genio’ di turno

Mentre la gente muore, mentre medici e infermieri fanno l’impossibile, mentre restiamo a casa con le nostre paure e le nostre speranze, così parlò il ‘genio’ di turno:”Gli italiani stanno usando l’epidemia di coronavirus come scusa per fare una ‘lunga siesta’”. Parole (e musica) del dottor Christian Jessen, protagonista della serie tv inglese Malattie imbarazzanti (Embarrassing Bodies, trasmesso su Channel 4). Chiamato per un commento dall’emittente britannica Fubar Radio’s, Jessen ha parlato di emergenza coronavirus scatenando ovviamente un ressa di commenti negativi: “Potrebbe essere un pochino razzista da dire, dovete scusarmi, ma non vi sembra una scusa questa? – ha detto -. Gli italiani, per qualsiasi motivazione, sono pronti a spegnere tutto e a smettere di lavorare, così da concedersi una lunga siesta”. Un solo commento. Vergogna.