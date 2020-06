Lo comunica l'assessore alla Sanità Ruggero Razza: "Stop a tutte le attività non di urgenza"

PALERMO – La Regione ha sospeso in tutte le strutture sanitarie della Sicilia le attività chirurgiche negli ospedali pubblici e nelle cliniche private come ulteriore misura per contenere l’emergenza coronavirus. Lo conferma all’ANSA l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

In una nota l’assessore Razza dispone ai dirigenti delle strutture sanitarie e all’Aiop, l’associazione delle cliniche private, di sospendere “con decorrenza immediata tutte le attività chirurgiche non di urgenza”. E inviata l’Aiop “a diffondere la disposizione alle struttue di ricovero private accreditate alla Regione”. (ANSA)