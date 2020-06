PALERMO – Dieci persone sono state sorprese dai carabinieri sulla Ss121, nei pressi si Santa Caterina Villarmosa (CL), mentre si dirigevano in gruppo, in sella alla loro bici, verso Cefalù. I dieci sono stati denunciati per aver violato le disposizioni del Dpcm per contrastare l’emergenza coronavirus. E’ vietato fare sport in gruppo anche all’aria aperta. Altre nove persone sono state denunciate tra Caltanissetta, Riesi e San Cataldo per avere violato i divieti.