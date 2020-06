PALERMO – Anche i mercati storici chiudono per adeguarsi alle misure contro la diffusione del coronavirus. Da stamattina è in corso una operazione interforze a Ballarò, dove già alle prime ore dell’alba gli ambulanti avevano montato i propri banconi. In azione sei pattuglie della polizia municipale insieme agli operatori della Rap, i carabinieri e la polizia che hanno dato il via allo sgombero e allo smontaggio delle bancarelle.

Un provvedimento necessario: per disposizione del Comune possono rimanere aperti soltanto le rivendite di prodotti alimentari, ma all’interno delle botteghe. La vendita con gli stand e le bancarelle non è consentita per evitare la calca registrata nei giorni scorsi e segnalata da residenti e passanti più volte. Nella giornata di ieri, inoltre, il Comune di Palermo ha deciso di sospendere da sabato e fino a lunedì l’attività del mercato ortofrutticolo e del mercato ittico.

“Chi viola il DPCM per il contrasto al Coronavirus non soltanto da un reato penale, ma soprattutto attenta alla salute pubblica, prima di tutto a quella propria e delle persone vicine. Non vorremmo ricorrere a mezzi estremi e confidiamo nella collaborazione dei cittadini e dei commercianti, ma deve essere chiaro che non si possono tollerare comportamenti pericolosi per tutti. Comprendo le difficoltà di chi è costretto a interrompere le attività, ma la salute viene prima di tutto e confidiamo nel fatto che il Governo nazionale, col sostegno dell’Europa, troverà gli strumenti necessari per sostenere l’economia e il reddito delle famiglie.” Lo ha detto Leoluca Orlando commentando l’operazione interforze che vede impegnati in queste ore polizia municipale, Polizia di Stato e carabinieri a Ballarò col supporto della Rap.

Momenti di tensione si sono registrati nel corso del blitz che ha imposto la chiusura alle tante bancarelle dei mercati storici della città come Ballarò o la Vucciria. Restano aperti solo i negozianti che hanno una bottega all’interno della quale è possibile fare acquisti. Due proprietari di bancarelle all’aperto hanno protestato con veemenza. Solo l’arrivo di altri familiari e degli operai della Rap, l’azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti, che hanno caricato la merce esposta ha fatto rientrare la protesta. “Non è possibile che queste decisioni vengano prese senza avvisarci preventivamente – dice un commerciante -. Noi questa mattina siamo andati regolarmente al mercato ortofrutticolo a rifornirci, che ne facciamo di questa merce che abbiamo già acquistato e che marcirà in pochi giorni”. Tanti anche i clienti che si erano recati al mercato per fare la spesa e che sono stati allontanati dalle forze dell’ordine. Niente bancarelle, dunque, fino a nuove disposizioni. La sospensione è stata disposta anche per i mercatini rionali. Controlli per fare rispettare l’ordinanza anche in altre zone di Palermo dove nonostante i divieti dell’amministrazione comunale sono state montate anche oggi le bancarelle.

