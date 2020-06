Coronavirus, il bilancio

Il bollettino quotidiano della Protezione civile con il commissario Angelo Borrelli. 181 guariti in più oggi per un totale di 1.439, 2.116 casi di coronavirus in più, totale dei positivi 14.955, 250 decessi, ma Borrelli ricorda sempre che sono persone che sono decedute con Coronavirus e non per il Coronavirus. Su questo ci sono indagini cliniche. Aggiornamenti.

I dati completi

Sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia, 2.116 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto le 17.660 unità. Sono 1.266 i morti con coronavirus in Italia, 250 oggi. I guariti oggi sono 181 per un totale di 1.439.