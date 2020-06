E ora, serve che la Regione faccia la sua parte fino in fondo. Il governo regionale ieri ha varato una serie di misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ma accanto alle urgenti misure sanitarie, servono provvedimenti economici importanti per una regione che si trovava già in una situazione economica asfittica e che rischia di restare sepolta dagli effetti dell’epidemia.

La giunta ieri ha varato le prime misure (qui l’articolo con tutte le decisioni), ora però serve una finanziaria che permetta di azionare la seppur modesta leva della spesa regionale. Le opposizioni di centrosinistra chiedono che si faccia in fretta a Palazzo dei Normanni. “L’Ars deve fare la sua parte in questo momento di estrema crisi. L’ho già detto e lo ribadisco: non si può delegare tutto il peso degli interventi sul solo Governo della regione.” Lo ha affermato Claudio Fava, che quindi “fa propria” la proposta lanciata dal capogruppo del PD per una finanziaria di emergenza da varare in tempi brevi che cominci a dare risposte. Per il presidente dell’antimafia, “occorre dare ai siciliani la concreta sensazione di una politica che non scappa davanti alle proprie responsabilità. A partire dalla riapertura dei punti nascita nelle isole minori e nelle aree interne per evitare inutili rischi dovuti agli spostamenti delle partorienti e da interventi per tutelare la salute nei call center della regione”.

Era stato Giuseppe Lupo,capogruppo del Partito democratico all’Ars, a lanciare ieri la proposta. “Dobbiamo fare tutto il possibile affinché nessuno perda il lavoro a causa del Coronavirus – ha detto -. Per questo serve una ‘finanziaria d’emergenza’ per la salute e il lavoro dei siciliani. Presenteremo questa proposta al presidente della Regione Nello Musumeci ed al presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè in occasione della prossima seduta parlamentare di mercoledì 18 marzo”.

La scadenza dell’esercizio provvisorio è prevista il 30 aprile. Ma in questo momento di emergenza sarebbe bene che la finanziaria si votasse ancora prima per sbloccare la spesa ferma ai dodicesimi. “Alla luce dell’emergenza Coronavirus e delle disposizioni che tutti i cittadini sono tenuti ad osservare per la tutela della loro salute – aggiunge Lupo – il Parlamento regionale deve essere preparato a varare, in tempi brevi, una ‘finanziaria d’emergenza’ per aiutare imprese e lavoro. Siamo pronti ad un ‘confronto istituzionale’ per garantire alla Sicilia interventi complementari delle misure nazionali”.