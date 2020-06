Il Coronavirus e la speranza

La moglie: "Mio marito non è stato mai in coma".

Luis Sepulveda sta lottando contro il Coronavirus all’ospedale Universitario di Oviedo, in Spagna, dall’inizio di marzo, ma le sue condizioni, ancora gravi, sono in lento miglioramento. Ad annunciarlo, dopo le indiscrezioni sul suo presunto coma circolate in questi giorni su diversi media, è stata la moglie dello scrittore Carmen Yanez: “Questo è assolutamente falso – ha detto -. E’ stato sedato per prescrizione del medico, mai in coma”.