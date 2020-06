La Gran Bretagna si lava le mani del virus. Il governo di Londra non farà nulla per contenere l’epidemia. «Molte famiglie perderanno i loro cari», ha detto Boris Johnson. Ma il primo ministro non intende provare a fermare l’epidemia. Avanti come se niente fosse. Il Regno Unito si smarca dal resto dell’Europa: niente misure drastiche, niente chiusure, tutto va avanti come sempre. Chi ha sintomi è invitato a stare una settimana a casa. Il primo ministro ha anche detto che il numero reale dei contagiati potrebbe aver già toccato i diecimila. Ma ha insistito che prendere misure drastiche potrebbe addirittura risultare controproducente.