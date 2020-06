La scommessa dell’esperto

Quanto durerà la pandemia? Quando ci sarà il temuto picco? Eco cosa dice l’esperto. Grazie alle forti misure di contenimento in atto “eviteremo un picco insostenibile, diluendo e rallentando i casi di SarsCov2, che comunque ci saranno, in un tempo più lungo: l’epidemia in atto, cioè, durerà di più ma il numero di casi risulterà gestibile per il Servizio sanitario”. Lo spiega all’ANSA (LEGGI QUI) Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’università di Pisa e responsabile epidemiologia nella task force della Regione Puglia per il contrasto al nuovo coronavirus.