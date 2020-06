A seguito dell’emergenza Coronavirus, la seduta d’Aula prevista per il 18 marzo 2020 avrà luogo nella stessa data, alle ore 11. Nella medesima seduta, su disposizione del presidente dell’ Assemblea, si osserveranno le seguenti prescrizioni: a) saranno ammessi a partecipare, esclusivamente, i Presidenti dei Gruppi parlamentari, i componenti il Consiglio di Presidenza, i componenti della VI Commissione legislativa permanente “Salute, servizi sociali e sanitari” e un rappresentante del Governo regionale designato dal Presidente della Regione in aggiunta all’ Assessore per la salute; b) durante lo svolgimento della seduta, si dovranno scrupolosamente osservare le prescrizioni igienico-sanitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra le quali, in special modo, quella di evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, e quella di evitare le strette di mano e gli abbracci.