PALERMO – Tragedia a pochi metri dal Teatro Politeama a Palermo. Un uomo è stato colto da un malore e si è accasciato per terra, non dando più alcun segno di vita. Ad accertare il decesso sono stati i sanitari del 118, contattati da alcuni cittadini fermi alla vicina fermata dell’autobus, in piazza Castelnuovo. Sul posto anche la polizia. L’uomo, un 81enne residente in città, Sarebbe morto in seguito ad un infarto, ma si attende il medico legale che effettuerà una prima ispezione cadaverica.