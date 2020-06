Ue, Ursula all’Italia:

“Dobbiamo prendere decisioni audaci e coraggiose a tutti i livelli perché lo choc causato dal coronavirus non crei danni permanenti alle nostre economie. Gli Stati membri devono sentirsi liberi di adottare le misure a sostegno dei settori più colpiti e alle persone. Concederemo la massima flessibilità sul patto di Stabilità e gli aiuti di Stato». Così la presidentessa della commissione europea Ursula von der Leyen, ha presentato le misure europee per affrontare l’emergenza coronavirus. Parole anche per l’Italia: “Siamo assolutamente pronti ad aiutare l’Italia con tutto quello di cui ha bisogno, in questo momento è colpita severamente dal virus, sosteniamo tutto quello di cui ha bisogno e tutto quello che chiederà. Il prossimo potrebbe essere un altro Stato membro”.