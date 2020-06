PALERMO – Dei 156 casi di coronavirus registrati in Sicilia, 68 si sono verificati in provincia di Catania e 32 in quella di Palermo. I numeri sono stati forniti dalla presidenza della Regione Siciliana. I casi in provincia di Agrigento sono 19, a Trapani 11. Nelle province di Messina e Siracusa registrano nove casi ciascuna, mentre quattro sono stati i positivi a Ragusa e due nelle province di Enna e Caltanissetta.