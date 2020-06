MESSINA – Le analisi dei tamponi rino-faringei per il coronavirus potranno essere effettuate anche al Policlinico di Messina. La struttura e’ stata infatti accreditata dall’assessorato regionale alla Salute nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Il laboratorio del Policlinico della citta’ dello Stretto si aggiunge a quelli dei policlinici di Palermo e Catania: non si tratta di un servizio aperto al pubblico, come precisano dall’ospedale, ma di supporto alle Aziende sanitarie.

(DIRE)